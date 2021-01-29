Зеленский назначил нардепа Скичко главой Черкасской ОГА

29.01.2021, 21:14, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 января назначил главой Черкасской областной государственной администрации народного депутата от пропрезидентской “Слуги народа” Александра Скичко.

Он подписал указы №37/2021 об освобождении Виктора Гусака от временного выполнения обязанностей главы ОГА, и №38/2021 – о назначении Скичко.

Как проинформировала пресс-служба главы государства, Зеленский встретился со Скичко и вручил ему служебное удостоверение и пожелал успехов на новой должности.

Он надеется, что “настойчивость и осведомленность Скичко в вопросах развития инфраструктуры” помогут в реализации важных для развития области проектов.

Кабмин согласовал назначение Скичко 20 января. Во время собеседования в правительстве он говорил, что “основательно разбирается в проблемах области и знает их”. Первоочередными задачами для себя Скичко назвал борьбу с пандемией коронавируса, подготовку к вакцинации, продолжение программы “Большое строительство”, завершение админреформы, а также вопросы, касающиеся туризма и переработки мусора в регионе.

Скичко 29 лет. Он родился и живет в Черкассах, имеет экономическое образование (магистр экономики). На сайте президента сказано, что он 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

Скичко прошел в Раду ІХ созыва как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

До выборов в парламент был телеведущим.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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