В Польше на подпольной табачной фабрике задержали пять украинцев

29.01.2021, 21:14, Новости дня

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В Польше возле Вроцлава правоохранители обнаружили незаконную фабрику по производству сигарет, на которой работали пять граждан Украины. Об этом сообщает 28 января Центральное следственное бюро полиции Польши.

Оперативные мероприятия провели еще в ноябре прошлого года, но в интересах следствия, информацию о ликвидации фабрики сигарет опубликовали только теперь.

Фабрика располагалась на двух этажах, а в производственный цех можно было добраться только скрытым лифтом.

Всего в производственном цехе задержали восемь человек. Изъята полная производственная линия, 400 тысяч готовых сигарет и 1,4 тонны табака на сумму примерно 2 млн злотых ($532 тыс.).

Только в ноябре прошлого года преступная группа могла изготовить примерно 8 млн сигарет.

В другом уезде правоохранители обнаружили склад с незаконными сигаретами, табаком и другими компонентами для изготовления сигарет. Там также задержали очередного подозреваемого.

Всех задержанных взяли под временный арест. По словам полиции, число подозреваемых вероятно будет увеличиваться.

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