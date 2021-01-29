 

Объем основной памяти в iPhone 13 Pro может составить 1 Тб

29.01.2021, 21:10, Новости дня
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Новый представитель смартфонов «яблочной» компании тринадцатого поколения может получить гигантский объем основной памяти в один терабайт. Речь идет о дорогой модели iPhone 13 Pro, которую разработчики готовят к выпуску.

Как сообщают инсайдеры, имеющие отношение к Apple, на этот факт указывают некоторые «косвенные улики», а также логика, по которой компания развивает свою продукцию.

Например, предыдущий флагман iPhone XS получил 512 Гб основной памяти. Так как производитель склонен к удвоению данных показателей, в следующей версии аналогичного устройства мы должны непременно увидеть 1 Тб. Однако инсайдеры также сообщают, что модель iPhone 13 Pro может быть официально представлена только в 2022 году.



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