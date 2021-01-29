Специалист рассказал, как пользоваться смартфоном с низким уровнем заряда батареи

29.01.2021, 21:10, Новости дня

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Эксперт из НАФИ «Цифровой гражданин» дал несколько дельных советов пользователям смартфонов, не умеющих экономить заряд аккумулятора. Впрочем, в неприятную ситуацию может попасть каждый.

Когда вы оказались посреди большого города без зарядного устройства и павер-банка, домой еще далеко, а батарея вот-вот отключит гаджет, надо предпринимать какие-то меры.

Во-первых, для звонков используйте Wi-Fi, а не сотовою связь, советует специалист. Во-вторых, уменьшите до минимума яркость экрана. И обязательно отключите обновления и работу программ в фоновом режиме. Также можно снизить частоту обновления экрана. Наконец, прекратите играть «в эти игры». Наверняка, в таком режиме до дома вы дотянете и будете все же оставаться на связи.