Путин подписал закон о продлении СНВ-3

29.01.2021, 19:34, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что соглашение продлевает СНВ-3 на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Договор представляет собой пакет документов, в которые входят собственно сам договор, протокол к нему и приложения к протоколу.

«Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами», – отметили в пресс-службе Кремля.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ и приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись РФ и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.

Во вторник президенты РФ и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.