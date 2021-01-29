 

Эксперт: Роскомнадзор пресек издевательство Google над гимном РФ

29.01.2021, 19:34, Новости дня
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Роскомнадзор четко и профессионально защищает госудаственные символы России, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич.

Так он прокомментировал отмену блокировки администрацией YouTube роликов с гимном России.

Напомним, компания Google LLC ограничила демонстрацию на YouTube роликов с гимном РФ – под предлогом того, что это нарушает авторские права на гимн. 29 января ограничения были сняты после обращения в Google LLC Роскомнадзора (РКН). В ответном письме в РКН Google указал, что претензии насчет публичной трансляции на YouTube  гимна РФ высказали в Broadcast Music Incorporated (BMI) – американской компании, которая занимается защитой авторских прав в США. Google и YouTube – американские резиденты.  Следовательно, в BMI сочли, что трансляция гимна РФ на этих платформах  относится к правовому полю США.

«Мы рассмотрели претензию BMI, касающуюся гимна России, и определили, что претензия недействительна. Отпечаток Content ID, связанный с этим заявлением, был неверно настроен в нашей системе», – цитирует ТАСС письмо администрации Google в РКН.

То, что работающие в РФ IT-компании  стали оперативно реагировать на собственные нарушения и пытаются их устранять – заслуга РКН, считает зампред комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Милькевич.

«Западные IT-компании и соцсети ведут себя по отношению к  России совершенно нагло. Они без всякого основания банят российских пользователей, оскорбляют священные для нас символы», – говорит эксперт. По словам Милькевича, глобальные платформы с нулевых годов привыкли, что в РФ к  ним относятся крайне доброжелательно и потому решили, что им в РФ все будет сходить с рук.

«Складывается ощущение, что они намеренно  переходят границы дозволенного. Они  тестируют, получится у них или нет и, соответственно, смотрят на нашу реакцию», – сказал Милькевич.  По словам эксперта, ранее западные IT-компании видели, что им можно и дальше наглеть по отношению к России.

«Сейчас они видят, что наша реакция стала молниеносной. Мы никому не позволим глумиться над нашими государственными символами – тем более, их приватизировать, как это было сделано в США с гимном России», – говорит эксперт. Он особо подчеркнул: разблокировка гимна РФ Google по требованию РКН «еще раз показала правоту действий российских органов».



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