Видео: Казаки против мата в Интернете
29.01.2021, 18:40,
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На Урале создали казачью кибердружину, которая займется поиском и блокировкой нецензурной лексики в социальных сетях. Как относиться к этой инициативе, учитывая, что она является частью политического конфликта между правительством РФ и IT-гигантами из Силиконовой долины?
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Дмитрий Бавырин
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