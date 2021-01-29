Видео: Казаки против мата в Интернете

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29.01.2021, 18:40, Новости дня
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На Урале создали казачью кибердружину, которая займется поиском и блокировкой нецензурной лексики в социальных сетях. Как относиться к этой инициативе, учитывая, что она является частью политического конфликта между правительством РФ и IT-гигантами из Силиконовой долины?

Теги: 

интернет
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цензура
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казаки
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соцсети
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мат
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кибервойна
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Дмитрий Бавырин



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