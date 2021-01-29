 

“Никому не запрещено писать фантастику”. Кулеба прокомментировал доктрину “Русский Донбасс”

29.01.2021, 17:38, Новости дня
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Так называемая доктрина “Русский Донбасс”, принятая оккупационными администрациями “ДНР” и “ЛНР” напоминает фантастику. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 января на брифинге после заседания  участников “Люблинского треугольника”. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

“Никому не запрещено писать фантастические романы или документы, которые напоминают произведения фантастов”, – заявил Кулеба.

По его словам, с 2014 года стратегия Украины остается неизменной по отношению к оккупированным РФ территориям.

“Мы учитываем все риски, все возможные сценарии событий. Но стратегия базируется на простом принципе: неотвратимое возвращения наших территорий, выведение российских войск и восстановление суверенитета Украины в этих регионах”, – отметил министр.

Кулеба добавил, что оккупанты могут принимать “все, что угодно”, Украина понимает все риски и готова к ним.

28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков “ЛНР” и “ДНР” об их объединении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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