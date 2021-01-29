Компания Xiaomi представила новую станцию для беспроводной зарядки смартфонов

29.01.2021, 16:40, Новости дня

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Новую станцию Mi Air Charge, предназначенную для зарядки смартфонов беспроводным способом представили специалисты из китайской компании Xiaomi.

По словам экспертов, эта станция предназначена не только для бесконтактной зарядки мобильных телефонов. Также можно пополнить батареи других мобильных гаджетов, в том числе умных часов и браслетов, которыми славится Xiaomi.

Мощность получаемого заряда невелика – всего-то 5 Вт. Зато можно одновременно заряжать несколько гаджетов. При этом вовсе не обязательно подносить их к станции. Система срабатывает на расстоянии в несколько метров. Иначе говоря, смартфон не обязательно вынимать из кармана, а часы – снимать с руки. Их аккумуляторы получат зарядку.