 

Грузия подтвердила открытие границ для привитых от коронавируса россиян

29.01.2021, 15:58, Новости дня
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Грузия с 1 февраля открывает границы для иностранцев, в том числе россиян, которые смогут предъявить подтверждение о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, сообщила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

«Граждане зарубежных стран, в том числе россияне, которые предъявят справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, с 1 февраля смогут попасть в Грузию», – сообщил ТАСС источник в правительстве Грузии. 

По его словам, россиян будут впускать и в случае, если они будут привиты вакциной российского производства. В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава подтвердила, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса смогут попасть в Грузию с 1 февраля.

«При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий», – приводит ее слова РИА «Новости».

Также министр добавила, что жители стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут въехать в Грузию без прививок, однако они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сделать тест на третий день пребывания в стране.

Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса. 

На сегодняшний день около 257 тыс. человек в Грузии заболели коронавирусом, скончалось 3148 человек.



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