Суд арестовал напавшего на бойца ОМОН в ходе акции в Москве таксиста

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29.01.2021, 15:58, Новости дня
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Арестован таксист Валерий Евсин, обвиняемый в нападении на омоновца в ходе незаконной акции в Москве, сообщила пресс-служба Пресненского суда столицы.

«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти», и отправил его под арест сроком до 28 марта 2021 года», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Напомним, Евсин был задержан во вторник. Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы.

Мосгорсуд сообщал, что за неделю московские суды арестовали 285 человек за участие в незаконной акции 23 января в столице. Также было вынесено 706 постановлений о штрафах за это же нарушение.

Ранее сообщалось, что после незаконной акции было возбуждено семь уголовных дел, после этого стало известно еще о двух уголовных делах о применении насилия против представителей власти в Петербурге и Москве.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.



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