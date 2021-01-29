Разумков закрыл четвертую сессию работы Рады

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29.01.2021, 15:50, Новости дня
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Спикер парламента Дмитрий Разумков 29 января закрыл четвертую сессию работы Верховной Рады IV созыва. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Очередная, пятая сессия Верховной Рады Украины IV созыва начнет работу 2 февраля”, – сказал он.

Согласно календарному плану, следующая сессия начнется с пленарной недели, с 8-го по 12 февраля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.

Верховная Рада IV созыва была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. В парламент прошли пять партий: “Слуга народа” – 43,16%, “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Европейская солидарность” – 8,10%, “Голос” – 5,82%.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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