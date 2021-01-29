Метформин может увеличить риск появления некоторых видов рака груди у женщин с диабетом 2 типа

29.01.2021, 13:04, Новости дня

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Авторы новой научной работы из США предположили, что связь между диабетом 2 типа и раком груди варьировалась в зависимости от подтипа рака груди и зависела от использования метформина для лечения диабета, сообщат портал medicalxpress.com.

Исследование опубликовано в Annals of Oncology. За период исследования, которое в среднем длилось более восьми лет, исследователи обнаружили, что диабет 2 типа был связан с повышением на 40% риска возникновения тройного отрицательного рака груди (ТОРГ, рак груди, у которого отсутствуют рецепторы для эстрогена, прогестерона и белка HER2) по сравнению с женщинами, у которых не было диабета. Наблюдалось также небольшое (на 8%) снижение риска ER-положительного рака груди, но эти результаты признали статистически не значимыми.

Когда исследователи рассматривали женщин в соответствии с типом лечения, которое они получали, то у пациенток с диабетом 2 типа, получавших метформин, выявили сниженный на 14% риск развития ER-положительного рака молочной железы, но с повышенный на 25% риск развития ER-отрицательного рака молочной железы (рак, у которого отсутствуют рецепторы гормона эстрогена) по сравнению с женщинами, не страдающими диабетом. Эти результаты также не были признанны статистически значимыми. Тем не менее, было отмечено статистически значимое повышение риска развития ТОРГ на 74% среди пациенток, получавших метформин.

Профессор Дейл Сэндлер, руководитель отдела эпидемиологии Национального института гигиены окружающей среды США (NIEHS), который руководил исследованием, сказал: «Мы также обнаружили, что наличие диабета 2 типа в течение 15 лет или больше было связано с 39% снижением риска ER-положительного рака молочной железы, и мы думаем, что это, скорее всего, связано с долгосрочным использованием метформина. Мы обнаружили, что по сравнению с женщинами, не страдающими диабетом, заболеваемость ER-положительным раком молочной железы снизилась на 38% среди женщин с диабетом 2 типа, которые принимали метформин в течение десяти и более лет. Взятые вместе, эти результаты показывают, что наличие диабета 2 типа может увеличить риск развития рака груди, но что прием метформина может защитить от развития ER-положительного рака груди, наиболее распространенного типа рака груди. Однако метформин, по-видимому, не защищает от ER-отрицательного или ТОРГ, тройного отрицательного рака груди. Мы не можем с уверенностью сказать, связан ли повышенный риск тройного отрицательного рака груди с тем, что метформин не защищает женщин от негативных последствий диабета 2 типа, или потому, что использование метформина может вызвать тройной отрицательный рак груди. Поскольку нет никаких механистических данных, подтверждающих причинный эффект метформина, первая интерпретация кажется более вероятной».

Исследователи также обнаружили, что среди женщин, у которых после присоединения к исследованию развился диабет 2 типа, у тех, кто лечился другими лекарствами, кроме метформина, был вдвое выше риск развития любого типа рака груди по сравнению с женщинами, не страдающими диабетом, и в 2,6 раза выше риск заболеть ER-положительным раком груди. Однако число в этой группе было небольшим – только у 13 женщин развился любой тип рака груди, поэтому к этому результату следует относиться с осторожностью. В предыдущих исследованиях сообщалось о повышении риска рака груди у женщин с диабетом 2 типа, но были получены противоречивые данные из более поздних исследований и о связи между метформином и раком груди.

В текущем исследовании проанализированы данные сестринского исследования, в котором участвовали женщины из США и Пуэрто-Рико в период с 2003 по 2009 год с использованием данных последующего наблюдения до конца 2017 года (хотя женщины продолжают наблюдаться до сих пор). На момент зачисления женщинам было 35-74 года, у них не было предыдущего диагноза рака груди, но они были сестрами или сводными сестрами женщин, которым поставили диагноз рак груди. Женщины заполняли ежегодные обновления состояния здоровья и анкеты для последующего наблюдения каждые три года.

Первый автор исследования, доктор Йонг-Мун Марк Парк, научный сотрудник NIEHS, NIH, когда проводилось исследование (ныне доцент Университета медицинских наук Арканзаса, США), сказал: «Наши исследование является первым, в котором мы пытаемся разделить эффекты диабета 2 типа и эффекты использования метформина. Информация о подтипах рака груди, которые могут иметь разные причины, помогло нам прийти к нашим выводам. Однако важно отметить, что некоторые из наших результатов, особенно в отношении тройного отрицательного рака груди, были основаны на небольшом количестве случаев, и эти результаты нуждаются в воспроизведении. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, вызван ли очевидный повышенный риск тройного отрицательного рака груди метформином или отсутствием защиты от метформина».

Возможные механизмы, с помощью которых метформин может снижать риск рака молочной железы, включают в себя то, что он улучшает чувствительность к инсулину и корректирует высокие уровни инсулина за счет снижения количества инсулина и инсулиноподобного фактора роста, циркулирующего в организме, что может активировать клеточные сигналы, участвующие в раке; он может замедлить рост рака молочной железы, активируя фермент, называемый протеинкиназой, активируемой аденозинмонофосфатом (AMPK), который подавляет путь, участвующий в пролиферации раковых клеток; и он может снизить риск ER-положительного рака груди, ингибируя рецепторы эстрогена, которые играют роль в развитии и прогрессировании рака груди.

Сильные стороны исследования включают перспективный дизайн, большую группу женщин и высокие показатели последующего наблюдения (90%). Ограничения включают тот факт, что исследователи не смогли учесть контроль уровня глюкозы, прогрессирование диабета 2 типа или улучшение состояния пациентки, что могло повлиять на риск возникновения рака груди. Также было трудно отделить эффекты диабета от эффектов лекарств, так как многим женщинам прописывали метформин и применяли его в течение многих лет. Не было информации о дозе метформина, которая могла бы отражать тяжесть диабета или продолжительность, но также могла играть роль в степени защиты, которую она обеспечивала.

Ясно, что это важная область, и необходимы дополнительные исследования, чтобы распутать паутину взаимных связанных ассоциаций диабета 2 типа, его лечением и риском развития рака молочной железы. Со временем следует искать согласованность ассоциаций между исследованиями и устанавливать биологическую достоверность любых выявленных ассоциаций.