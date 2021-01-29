Журналисты проникли внутрь дворца в Геленджике

29.01.2021, 12:22, Новости дня

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Журналистам издания Mash удалось попасть внутрь «дворца» в Геленджике, который фигурировал в расследовании блогера Алексея Навального. Из репортажа следует, что здание находится на нулевом этапе строительства.

«Дворец Путина, детский лагерь круглогодичного пребывания – как его только не называли. Роскошный дом из расследования Алексея Навального обсуждали все. И нам, конечно, тоже захотелось увидеть это все своими глазами», – объяснили журналисты проекта Mash.

Один из строителей дворца согласился провести экскурсию для журналистов. Он отвел для съемки не более часа. На опубликованных кадрах видно, что основные работы завершены только на фасаде здания. Внутри комнат идут начальные строительные работы. Объект планируют сдать через пять-шесть лет, при этом кто является заказчиком – строители не знают.

«Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот – их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто – это один большой бетон. По сути все находится на нулевом этапе строительства», – говорится в репортаже.

Журналистам удалось увидеть 16 одинаковых помещений и «бетонную комнату за бетонной комнатой». Кроме того, где в расследовании Навального располагалась кальянная, находится «бытовка» строителей.

Так называемая комната грязи оказалась помещением, которое находится на начальном этапе строительства, а «аквадискотеку» строители называют фонтаном, который также не работает. Вместе с тем на кадрах видны доски, провода, бетонные блоки и подписи: «розетки не работают».

«Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься… Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец», – говорится в репортаже.

Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.