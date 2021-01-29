Зеленский пообещал украинцам “доступную ипотеку”

29.01.2021, 12:14, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7% годовых. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook 29 января.

“Мы обещали сделать все, чтобы у молодых украинских семей глова болела только от одного вопроса, что именно выбрать – квартиру в городе или загородный домик. На этой неделе сделан первый шаг – запущена доступная для украинцев ипотека под 7% годовых. Я считаю, что это большая победа”, – отметил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2741442226106136/

Два года назад в Украине средняя ставка ипотеки была 21% годовых, напомнил Зеленский.

“И уже в этом году украинцы, и это касается не только молодых семей, но и всех наших граждан, смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%”, – добавил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 января сообщил в Facebook, что правительство Украины утвердило постановление о ставке по ипотечным кредитам в пределах 7% годовых. Максимальный срок ипотеки составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости жилья. Шмыгаль написал, что программа будет действовать в рамках программы “5–7–9%”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/256903289210215

Постановление Кабмина предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости. Компенсацию Фонд будет предоставлять заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке, отметили в Офисе президента Украины 27 января. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

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