 

“Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг”. Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына

29.01.2021, 12:14, Новости дня
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Возлюбленная основателя американской космической компании SpaceX и главы совета директоров Tesla Илона Маска канадская певица Граймс (Клэр Буше) 28 января в Instagram Stories разместила фото их восьмимесячного сына X AE A-XII, сделанные в ванной во время стрижки.

На снимках Граймс показала, как ножницами выстригает сыну волосы на висках.

Скриншот: grimes / Instagram

“Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг”, – сообщила певица, закончив стрижку.

Скриншот: grimes / Instagram

“Стрижка по мотивам “Последнего королевства” на Netflix, а этот сериал – шедевр”, – подытожила Граймс.

Скриншот: grimes / Instagram

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Свой дебютный альбом Geidi Primes она записала в 22 года.

С 2018 года певица состоит в отношениях с Маском. В мае 2020 года у пары родился сын.

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Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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