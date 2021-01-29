Названо место прощания с Лановым

29.01.2021, 10:34, Новости дня

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Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже, рассказали в пресс-службе учреждения.

«Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже», – сообщил источник РИА «Новости».

Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера.

В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.

Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и многих других.