 

Степанов: Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет

29.01.2021, 10:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом на брифинге 29 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины “Спутник V”. Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет”, – сказал министр.

Политическую силу Степанов не назвал.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.  Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

2 января нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания “Биолек” обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины “Спутник V”. В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. “Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности”, – отметил он. 

5 января “Биолек” и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку. 

Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в своем плане вакцинации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Австрийский архитектор подвергся нападкам за проект культурного центра в Крыму

26.10 / Фагот показал свой новый автомобиль

14.07 / «Русал» предложил сменить команду менеджеров «Норникеля»

20.12 / Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер

27.07 / В Германии вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из “опасных стран”. Украина – в списке

28.09 / В РФ выявили 8,1 тыс. новых случаев коронавируса

14.08 / США захватили иранские танкеры с топливом для Венесуэлы

25.11 / Из-за решения КСУ по декларированию недостоверной информации закрыли дел на 30 млн грн

30.12 / Курс евро превысил 92 рубля

19.10 / Airbus примет участие в марсианской программе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска