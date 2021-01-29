Степанов: Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет

29.01.2021, 10:26, Новости дня

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В Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом на брифинге 29 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины “Спутник V”. Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в Украине регистрировать не будет”, – сказал министр.

Политическую силу Степанов не назвал.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

2 января нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания “Биолек” обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины “Спутник V”. В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. “Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности”, – отметил он.

5 января “Биолек” и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку.

Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в своем плане вакцинации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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