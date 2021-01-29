 

“Красавец”, “Максим как солнышко!”. Галкин показал голое тело

29.01.2021, 10:26, Новости дня
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44-летний российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram фото, для которого позировал с голым торсом.

“А когда лето будет?” – спросил он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики прокомментировали пост.

“Красавец”, – написал raigul_76.

“Максим сам как солнышко!” – отметила antonina_gennadevna.

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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