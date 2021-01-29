 

Юрий Кралов: MTB-B mobile – от платежных поручений до SWIFT-платежей

29.01.2021, 10:26, Новости дня
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В прошлом году необанки начали ощутимо “дышать в спину” банкам классическим, но МТБ БАНК был к этому готов заранее. Так прокомментировал  запуск мобильного приложения MTB-B mobile председатель правления МТБ БАНКа Юрий Кралов. 

По его словам, банк еще в 2019 году начал работу по разработке и внедрению в действие дистанционных услуг для того, чтобы клиенты тратили меньше времени на банковские операции.

“Интернет-банкинг, мобильные приложения дают людям возможность проводить банковские операции без посещения отделений, что на сегодняшний день особенно актуально. Это сервис, который облегчает повседневную работу клиентов банка и экономит их время и деньги”, – подчеркнул Юрий Кралов. 

MTB-B mobile – это возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций. Фото: mtb.ua

Банкир отметил, что MTB-B mobile – это возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций.

“В одном приложении можно одновременно работать с несколькими предприятиями (Центр финансового контроля), консультироваться с нашими менеджерами онлайн, получать информативные push-сообщения”, – сказал Юрий Кралов.

Новые клиенты банка до подключения услуги могут ознакомиться с функционалом приложения в деморежиме.

“Скоро приложение MTB-B mobile расширит свой функционал. Можно будет работать с валютными документами (покупка, продажа, конвертация, SWIFT-платежи), открывать депозиты и проводить с ними операции (просмотр, пополнение существующих депозитов и т.д.) и работать с кредитами”, – резюмировал Юрий Кралов. 

Приложение MTB-B mobile уже доступен для загрузки на смартфоны в Google Play и App Store. 

Летом 2017 главой Наблюдательного совета “МТБ Банка” стал Игорь Згуров. Фото: mtb.ua

Публичное акционерное общество МТБ БАНК является правопреемником ОАО “МАРФИН БАНК”, который создан 5 ноября 1993. Летом 2017 “МАРФИН БАНК” сменил владельцев и название. С тех пор он стал ОАО МТБ БАНК, а наблюдательный совет возглавил Игорь Згуров. 

МТБ Банк – один из 23 украинских банков, с которым Фонд развития предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве в рамках государственной программы “Доступные кредиты 5–7–9”.

Публічне акціонерне товариство “МТБ Банк”. Ліцензія НБУ 66 від 19.03.2018, номер бланка 00219

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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