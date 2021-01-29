В приложении «Метро Москвы» появилась новая функция

29.01.2021, 8:38, Новости дня

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Новые алгоритмы добавлены в популярное столичное приложение «Метро Москвы». Благодаря им, пользователи смогут узнать, насколько загружены вагоны метро в данный момент на конкретной линии или станции.

По словам разработчиков, они гарантируют, что точность предоставляемых данных будет достаточно высокой, чтобы дать возможность пассажирам сориентироваться, стоит ли спускаться в подземку или лучше все-таки воспользоваться другим транспортом. Также пользователи смогут принимать более оптимальные решения о том, на каких станциях лучше сделать пересадку.

Информацию обещают обновлять каждые десять секунд. Собирать ее будут сразу из нескольких источников, в том числе с камер наблюдения на отдельных станциях.