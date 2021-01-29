 

Врачи задумались над применением плазмы вакцинированных для лечения пациентов с COVID

29.01.2021, 7:32, Новости дня
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Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, сообщили в мэрии столицы.

«С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В мэрии добавили, что после завершения исследования будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.

Напомним, в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. 



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