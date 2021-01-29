В Крыму потребовали от Зеленского прекратить обман насчет «возвращения» полуострова

29.01.2021, 7:32, Новости дня

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Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины прекратить обманывать свой народ насчет якобы возможного возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию.

«Во-первых, относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 года была исправлена. Причем исправлена окончательно – Крым вернулся обратно на свою историческую родину, ибо по досадной ошибке находился долгие годы на чужбине в составе украинского государства. Во-вторых, Зеленскому пора прекратить обманывать свой народ насчет возвращения полуострова. Все это пустословия, которые отнюдь не красят лидера государства», – передает РИА «Новости» слова Гемпеля.

По его словам, созываемый Киевом саммит «Крымской платформы» – не более чем политический мираж.

«Им пора понять, что единственный партнер на кого может рассчитывать Украина – это Россия. Пора уже перестать обманывать себя и многонациональный народ Украины и начать курс на сближение с братской Россией», – сказал Гемпель.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не сдаст своих территорий, назвав уход Крыма из состава Украины страшной ошибкой, которую нужно исправить и для этого последуют четкие действия.

По его словам, инициируемый украинской стороной международный саммит по «возвращению контроля над Крымом «Крымская платформа» станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что международный саммит «крымской платформы», связанный с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, рискует превратиться в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. Он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит «крымской платформы» состоится 23 августа.