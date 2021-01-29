СТРАНА – украинская учительница устраивает второклассникам «уроки ненависти» к русскоязычным

29.01.2021, 4:58, Новости дня

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Родители одной из школ города Днепр пожаловались на учительницу младших классов, которая настраивает детей против русскоязычных. Как пишет «СТРАНА», по словам родителей, женщина рассказывает второклассникам, что русский язык — язык врагов, русские — враги, понаехали, колонизировали Украину, а кто не говорит по-украински — тот враг страны. В ответ на возмущение в школу засобиралось местное «ветеранское братство», которое уже грозится приехать к директору, чтобы не дать в обиду разжигающую ненависть наставницу.



Reuters

На Украине разгорелся очередной языковой скандал. Как пишет «СТРАНА», родители в одной из школ Днепра пожаловались на учительницу младших классов, которая говорит детям, что русский — это язык врагов.

Жители городского посёлка Авиаторское уже пожаловались в областной совет на директора школы, который не хочет отстранять учительницу. Она, как выяснилось, поддерживает националистов и у себя в соцсетях заворачивается в красно-чёрный флаг. В ответ на возмущение родителей в школу засобиралось местное «ветеранское братство», которое уже грозится приехать к директору, чтобы не дать в обиду разжигающую ненависть наставницу.

Жалобу родителей школы в пгт Авиаторское опубликовали в группе «Образование Днепра — социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения» в Facebook.

Автором поста стала Елена Зеева — депутат областного совета, которая среди прочих администрирует этот паблик. Она опубликовала текст сообщения с пометкой, что пост — о методике преподавания во 2 классе и образовании детей, а не о личном отношении к войне.

Издание приводит текст письма родителей целиком. Они жалуются на учительницу, которая разжигает вражду.

«Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык — язык врагов, русские — враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински — «ворог державы», и поддерживает врагов, что в Крыму — враги, что русские убивают украинцев. Это всё рассказывают детям 7-8 лет (2 класс), в своём возрасте они уже столько ужасов про Сталина знают благодаря этому учителю.

При встрече учитель всё подтвердила и даже много чего добавила. Также она всё это пишет в вайбер-группу нашего класса. Есть скриншоты.

Мы собрали большинство подписей, чтобы нам заменили учителя, но руководство школы ответило, что не видит криминала и заменять не будет. Теперь мы ждём письменный ответ и пойдём в департамент образования, но нас уже предупредили, что там в курсе и тоже не видят криминала. Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живём на отшибе в военном городке.

Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдёт на её работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «её негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском, иначе мы враги.

Позавчера учитель провела урок патриотического воспитания на тему войны, хотя была тема флага, она её просто перевела на войну. Короче говоря, политинформация продолжает занимать очень много образовательного времени. Помогите, пожалуйста, советом, как можно ещё посопротивляться.

Не подумайте, что мы против украинского, мы против ненависти к русским, и ещё есть такой фактор — дети в классе русскоязычные, должна быть плавная адаптация к переходу на украинское обучение.

Есть письменный ответ нашего директора — школа ответила отказом, единственное, что они как бы провели работу с учителем и попросили её не трогать политику. Но учитель всё равно продолжает в том же духе», — написали родители.

Как отмечает издание, судя по всему, речь идёт об учительнице младших классов Виктории Ждановой. Она значится на сайте школы как преподаватель младших классов. На её странице в Facebook много фотографий, где она позирует с красно-чёрным флагом националистов.

Она также принимает участие в патриотических мероприятиях. В 2016 году её цитировала пресс-служба горсовета, когда она была среди тех, кто пришёл на чествование памяти героев «небесной сотни» у облгосадминистрации.

«Жительница Днепропетровска Виктория Жданова не была участницей «революции достоинства». Женщина признаётся, что понимание событий, которые навсегда изменили Украину, к ней пришло позже, когда над родной землёй нависла угроза войны. На аллею героев она пришла, чтобы поблагодарить тех, кто одними из первых отдал жизнь за свой выбор лучшего будущего. «Считаю, что они нас спасли от очень страшной беды. Они первые заметили, что страна движется не в ту сторону. Эти люди — настоящие герои. Они посмотрели смерти в глаза. Они действительно воины света, воины добра», — цитировала Викторию Жданову пресс-служба мэрии.

Как сообщила в предисловии к посту с жалобой родителей депутат облсовета Елена Зеева, у этой учительницы муж погиб в АТО, то есть может иметь место личная психологическая травма преподавательницы.

На странице Виктории Ждановой есть фото, где собирают помощь военным на фоне флагов из АТО. Что касается её предпочтений, то среди страниц, которым она поставила отметку «нравится», есть много пабликов радикальных националистических организаций и ветеранских движений.

Под первым постом Елены Зеевой развернулась дискуссия более чем на 900 комментариев. Одни пользователи пишут: «А на каком языке эта учительница говорила до 2014 года? Многие не поняли — тут не РФ враг, а враг — русскоговорящие украинцы! Да, надо переходить на украинский, но называть тех, кто говорит на русском языке, врагами — этим мнением пусть делится с родственниками на кухне, а не вбивает это в головы учеников!»

Другие не понимают возмущений родителей, которых ребенок просит говорить на украинском, иначе они враги.

Некоторые пишут, что суть в том, что учитель, будучи взрослым человеком, обсуждает свои политические взгляды с детьми 7-8 лет, которые пока не могут высказать свою точку зрения.

Пост активно стали расшаривать националистические группы. Они пишут, что в Днепре родители учеников и депутаты травят проукраинскую учительницу, муж которой погиб в АТО. Обвиняют педагога в нацизме и называют «бандеровской тварью».

При этом виртуальные возмущения вылились в угрозы в реальности. Местные журналисты собрались приехать в школу, чтобы пообщаться с директором. Пригласили отозваться и родителей, чтобы выслушать все позиции. На это журналистам намекнули, что на эту встречу в школу придёт ветеранская община.

«Коллаборанты не хотят, чтобы их дети слышали правду?» — вопрошают они и обещают вместе с журналисткой приехать к директору.