В полиции Капитолия попросили навсегда оградить здание Конгресса США

29.01.2021, 4:50, Новости дня

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Забор вокруг здания парламента США должен остаться навсегда, считает исполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман.

Питтман заявила, что «в свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение и наличие готовых к реагированию резервных сил в непосредственной близости от Капитолия», передает РИА «Новости».

По ее словам, рекомендация установить постоянный забор вокруг здания Конгресса звучала еще в 2006 году.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что профессиональное объединение, представляющее интересы несущих службу в здании Конгресса США стражей порядка, выразило недоверие Питтман и ее команде, обвинив их в непринятии должных мер перед столкновениями в американской столице 6 января, передает ТАСС.

Поводом для выражения недоверия стали показания самой Питтман, заявившей днем ранее на закрытых слушаниях, что руководство полиции Капитолия еще за два дня до случившегося якобы получило данные о готовившихся 6 января массовых беспорядках, которые завершились захватом манифестантами здания Конгресса, но не приняло должных мер.

Профсоюз требует отставки Питтман и ее помощника Шона Галлагера.

Напомним, 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов.

В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

Также ФБР начало расследование показаний о том, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.