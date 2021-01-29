Жаривший шашлык на Вечном огне мужчина задержан в Дагестане

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29.01.2021, 3:56, Новости дня
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Жителя дагестанского Дербента задержан за то, что готовил шашлык на Вечном огне в парке, информирует пресс-служба администрации города.

В социальных сетях в четверг распространился видеоролик, на котором видно, как местный житель жарит шашлыки на Вечном огне и дает советы по правильному приготовлению.

«Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В прошлом году осквернение Вечного огня произошло в Липецке: пятеро местных жителей водили хоровод вокруг памятника, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Самому старшему из них 17 лет, остальные четверо – дети в возрасте от семи до девяти лет.

Также в прошлом году привлекли к ответственности двоих солдат, бросавших шелуху от семечек в чашу Вечного огня в Волгограде.



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