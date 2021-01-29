 

США проведут переоценку политики в отношении Кубы

29.01.2021, 3:56, Новости дня
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Новая американская администрация решила придерживаться своего курса и пересмотреть политику в отношении Кубы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы пересмотрим политику администрации (предыдущего президента Дональда) Трампа (в отношении Кубы), как и по другим вопросам национальной безопасности, чтобы гарантировать соответствие наших подходов. Мы пойдем по собственному пути. Сейчас я не могу что-либо предсказать», – сообщила Псаки, передает ТАСС.

В начале января теперь уже бывший глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что Кубу включили в список государств, которые, по мнению США, поддерживают международный терроризм.

Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о полной отмене политики Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Действия предшественника на посту главы государства в отношении Кубы он назвал «ужасными и ошибочными», пояснив, что Обама посеял в регионе «нестабильность и насилие».



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