 

Центр общественного здоровья договорился о сотрудничестве с ПЦУ. Будут вместе распространять информацию о вакцинации от COVID-19

29.01.2021, 3:18, Новости дня
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И.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин и начальник отдела управления проектами и международного сотрудничества ЦОЗ Ольга Гвоздецкая 28 января встретились с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и пресс-секретарем ПЦУ архиепископом Евстратием, информирует пресс-служба центра. 

Они обсудили вопросы, касающиеся противодействия пандемии COVID-19, в том числе вакцинации. 

Сотрудники ЦОЗ, Епифаний и Евстратий договорились, что Центр общественного здоровья и ПЦУ продолжат популяризовать соблюдение противоэпидемических мер в религиозных организациях, а также будут сотрудничать в вопросе распространения среди верующих достоверной информации о вакцинации от коронавируса. 

“Для этого центр и церковь совместно будут разрабатывать ряд информационных материалов для прихожан храмов”, – говорится в релизе. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала пандемии инфекцию подтвердили у 1,2 млн человек, умерли 22,3 тыс., выздоровели – 992 тыс.

Кампанию по вакцинации в Украине обещают начать в феврале. Согласно опросу, проведенному по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера” в декабре 2020-го, треть украинцев не готовы делать прививки ни при каких условиях, а 42,2% – готовы сделать прививку и сами заплатить за нее.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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