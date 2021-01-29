В РФ начали продавать недорогие смартфоны OPPO A15

29.01.2021, 3:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В компании Oppo объявили о начале официальных продаж бюджетной модели смартфона A15 в России. Напомним, что на международном рынке гаджет был представлен еще в октябре прошлого года.

Рекомендуемая цена для розницы составляет 9990 руб. за эти деньги аппарат можно приобрести в торговых сетях, а также на официальном сайте производителя.

Напомним, что данный гаджет создан на основе процессора Helio P35. Объем оперативной памяти в смартфоне составляет 3 Гб, основной – 32 Гб. Емкость аккумулятора – 4230 мАч. Операционная система Android 10 дополнена фирменной оболочкой производителя. В смартфоне установлен экран на 6,52 дюйма, обеспечивающий качество изображение по стандарту HD+. Поддерживаемые режим передачи данных – 4G.