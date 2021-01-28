 

“Цель – дойти до Верховного Суда”. Нефедов обжалует решение ОАСК об отказе в восстановлении на должности главы Гостаможенной службы

28.01.2021, 22:48, Новости дня
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Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов намерен подавать апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отказе ему в восстановлении на должности. 

Об этом он рассказал в комментарии “Радіо Свобода” 28 января. 

“Это ожидаемое решение. Я думаю, что про “вовче правосуддя” (глава ОАСК – Павел Вовк, ему инкриминируют организацию вынесения судьями заведомо неправосудных решений. – “ГОРДОН”) все у нас слышали, поэтому здесь каких-то, к сожалению, удивления или чрезмерных надежд, я думаю, ни у кого быть не могло. Конечно, я буду обжаловать [решение суда]. Конечно, цель – дойти до Верховного Суда, на который у нас все-таки какие-то надежды есть в стране”, – сказал Нефьодов. 

Экс-чиновник подал в Окружной админсуд Киева иск 24 мая 2020 года. Он просил суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020 года, восстановив его в должности, а также взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула. ОАСК 28 января вынес решение, которым отклонил требования Нефьодова. 

Нефьодов был заместителем министра экономразвития с февраля 2015-го по ноябрь 2016 года. Потом его назначили первым заместителем главы ведомства. 

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы Гостаможенной службы. 24 марта 2020-го его уволили с занимаемой должности. Сейчас он депутат Киевсовета от “Голоса”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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