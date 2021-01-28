Кабмину Украины запретили заниматься правописанием

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28.01.2021, 22:32, Новости дня
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Окружной административный суд Киева отменил постановление правительства Украины о новом правописании. Кабинет министров не имел право менять правила орфографии, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.

«Только что Окружной административный суд Киева удовлетворил наш иск и отменил постановление кабинета министров Украины о так называемой «новой орфографии»… Причиной иска стало то, что правительство не имеет права менять правописание, потому что это просто не в его компетенции. Также в ходе обзора было установлено, что «языковая комиссия» имела значительные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой она была одобрена правительством. То есть в наше правописание изменения вносились, по сути, на коленях», – написал адвокат в Facebook.

Ильченко сообщил, что решение вступает в силу после обжалования, если кабмин решит подать апелляцию. Иск был направлен «на защиту украинского языка от искажения в пользу региональных диалектов», подчеркнул он.

Правительство Украины 22 мая 2019 года утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня 2019 года. Ее неоднократно оспаривали в судах, передает РИА «Новости».

В мае 2019 года на Украине ввели новые окончания к русским фамилиям.



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