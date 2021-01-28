 

В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море

28.01.2021, 22:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США «Портер» в Черное море и объяснила проводимые союзниками по НАТО учебные операции в регионе «продолжающимся наращиванием военной мощи» России.

«Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание, заявив: «Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника – Болгария, Румыния и Турция – являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина – близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России) сообщили, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота.

В свою очередь, посольство США в Украине информировало, что эсминец ВМС США проведет учебные операции по поддержанию морской безопасности в регионе. Ранее в Черное море вошел также американский боевой корабль «Дональд Кук» и судно обеспечения Ларами. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Эвакуированных из Сирии российских детей доставили в Москву

17.10 / «Эффект Греты» – европейцы всё чаще предпочитают поезда самолётам

02.07 / В РФ провели более 20 млн тестов на коронавирус

09.01 / Степанов: У нас увеличивается количество больных с тяжелым течением COVID-19, в том числе в реанимациях

02.07 / Турция потребовала от Франции извинений за инцидент в Средиземном море

30.09 / В мире: Трамп заставил Байдена трястись и запинаться

27.08 / Курс доллара обновил апрельский максимум

16.07 / В Германии призвали вернуться к обсуждению вступления РФ в НАТО

22.10 / Глава ДНР поблагодарил братскую Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

03.12 / Венедиктов рассказал, заходит ли Путин в соцсети и чьим мобильным телефоном пользуется

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска