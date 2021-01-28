 

В ДНР и ЛНР запросили программу помощи для всех русскоязычных на Украине

28.01.2021, 21:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что необходимо расширить программу гуманитарной помощи на всех русскоговорящих жителей Украины.

«У нас уже есть четырехлетний опыт реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Мы считаем нужным данную программу расширить таким образом, чтобы помогать не только нашим землякам на временно подконтрольных Украине территориях республик, но и всем русским и русскоязычным, нуждающимся в поддержке и проживающим на территории всей Украины», – цитирует Пушилина РИА «Новости».

Пушков добавил, что в ДНР и в ЛНР ждут предложений по этому поводу от координаторов гуманитарных программ для их рассмотрения и утверждения.

В ноябре 2020 года МЧС РФ направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Пенс призвал протестующих покинуть здание Конгресса

25.11 / Семенович: Я беру паузу, чтобы посмотреть, от кого хочу произвести потомство – выбрать самца

05.09 / Шойгу обвинил НАТО в стремлении вернуть времена холодной войны

14.11 / В РФ совершил аварийную посадку самолет Ан-124

25.08 / Российские телеканалы получали материалы о Навальном от ФСБ – экс-журналист НТВ и РЕН ТВ

12.12 / Генконсульство РФ в Нью-Йорке закрылось на карантин

28.10 / Воспитанники белорусского детсада кричали “Жыве Беларусь!” Видео

04.12 / Китай начал против команды Байдена “операцию на стероидах” – американская контрразведка

10.08 / СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

29.09 / Утечка воздуха на МКС произошла в российском модуле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска