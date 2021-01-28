 

В Подмосковье собрались запустить карту «Тройка»

28.01.2021, 19:32, Новости дня
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В Московской области в скором времени планируется запустить карту «Тройка», объединенную карту «Стрелка+Тройка» намерены запустить в сентябре, сообщила первый замглавы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Карта «Тройка» на маршрутах Московской области в Королеве была запущена в тестовом режиме. Все работает корректно. Все получилось. С 1 февраля мы готовы запустить карту «Тройка» на всех маршрутках Московской области», – сообщила Кротова, передает РИА «Новости».

Представитель ведомства пояснила, что «Тройка» будет работать в метро, МЦК и в транспорте Москвы – электробусах, автобусах и МЦД.

В начале января столичный департамент транспорта сообщал, что выросла стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок.



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