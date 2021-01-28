Между Германией и США прошла любовь — к радости Джонсона

28.01.2021, 19:06, Новости дня

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С уходом Дональда Трампа и Ангелы Меркель вряд ли наладятся отношения между их странами, поскольку даже немецкое общество, судя по опросам, не очень благосклонно расположено к США, пишет The Times. Поэтому автор статьи советует новому американскому президенту выстраивать сотрудничество с Великобританией.



Reuters

Редко когда одной фотографии удаётся передать так явно состояние отношений между странами, как это получилось у автора кадра с саммита G7 в 2018 году, на котором Ангела Меркель нависает над Дональдом Трампом. Как пишет автор статьи в The Times, эта фотография стала доказательством, что именно Меркель, а не Трамп, является «старостой» свободного мира.

Сейчас и Трамп покинул свой пост, и Меркель скоро уйдёт. Хотя в Европе и рады, что Байден пришёл Трампу на смену, там гадают, какой будет его политика. Что же до Германии, то её лидером, вероятно, станет Армин Лашет, и в таком случае он займёт важнейший пост в Европе. Поэтому автор статьи решил проанализировать позицию Лашета по ключевым вопросам международной повестки.

Так, он отмечает, что Лашет симпатизирует сирийскому лидеру Башару Асаду, называл его защитником религиозных меньшинств и несгибаемым противником терроризма. Он не поддерживает политику США на Ближнем Востоке.

Путина Лашет тоже любит, пишет автор статьи, и критиковал волну негодования, которая поднялась после присоединения Крыма к России, говорил, что это «востребованный на рынке антипутинский популизм». Когда Великобритания призывала страны НАТО выразить солидарность с нею после отравления Скрипалей, Лашет требовал от неё сначала доказательств.

Но, как отмечает автор статьи, позиция Лашета в этих вопросах не очень-то отличается от взглядов немецкого общества. Судя по опросу, который эксперты провели сразу после поражения Трампа на выборах, только один из десяти немцев положительно относился к США. Меркель не просто со скепсисом относилась к Трампу, но ещё при Обаме была недовольна тем, что за США было последнее слово. Помимо всего прочего, Германия всегда придерживалась мнения, что с авторитарными режимами нужно торговать, и тогда можно посеять в них зёрна либеральных реформ. Хотя сам автор статьи с такой стратегией не согласен.

По его словам, Байдену будет сложно организовать международную реакцию на притеснения уйгуров в Китае, поскольку там у Volkswagen большой завод. То же и с Россией: у региона, откуда пришёл Лашет, очень тесные с ней связи. Сложности будут и с «Северным потоком — 2», против которого всегда выступали Штаты. Меркель же предлагает обсудить, какую степень зависимости от российского газа страны могут считать допустимой.

Однако автор статьи отмечает, что столь прямой разговор должен был состояться ещё 16 лет назад, когда канцлер Германии Шрёдер после поражения на выборах пошёл работать в «Газпром» и с тех пор стал содействовать энергетическому сотрудничеству Германии и России. США не раз призывали Меркель выступить против, но она этого так и не сделала.

Эпоха после Меркель, по словам автора статьи, должна открыть дорогу для создания новой трансатлантической оси, но если к власти придёт Лашет, это будет невозможно. Он отмечает, что сейчас Эммануэль Макрон мог бы воспользоваться случаем и предстать лучшим другом Байдена. Но тут уже Штатам будет сложно справиться с идеями Макрона о стратегической автономии Европы. Так что лучше всего Байдену работать с Борисом Джонсоном, делает вывод автор статьи в The Times.