“Россия, матушка, забери Донбасс домой”. Пропагандистка Симоньян выступила в оккупированном Донецке

28.01.2021, 18:20, Новости дня

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Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян выступила 28 января на форуме “Русский Донбасс” в оккупированном Россией Донецке. Отрывок видео опубликовал в Facebook российский финансист и блогер Слава Рабинович.

“Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой родины. И вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой”, – сказала пропагандистка.

По мнению Рабиновича, президенту РФ Владимиру Путину необходима смена повестки.

“От [оппозиционера Алексея] Навального, от дворца, от бригады отравителей, от всего этого. А не собирается ли он “сменить повестку” аннексией Донбасса? А что ему терять-то? Терять ему уже нечего. А повестка в таком случае точно сменится. Хотя бы на какое-то время”, – отметил Рабинович.

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/3726556104072343/

Симоньян находится в Донецке, об этом свидетельствует опубликованное ею в Telegram-канале фото, сделанное на фоне таблички с названием города.

С 2005 года Симоньян возглавляет телеканал RT, а также является главным редактором пропагандистского информационного агентства “Россия сегодня”.

В декабре 2014 года Симоньян внесли в базу данных украинского сайта “Миротворец” за антиукраинскую пропаганду. Ей официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

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