 

Disney+ закрыл для самых маленьких пользователей доступ к классическим картинам из-за «расизма»

28.01.2021, 18:12, Новости дня
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Стриминговый сервис Disney+ запретил пользователям младше семи лет просмотр нескольких картин студии «Дисней» — включая «Питера Пэна» и «Дамбо», — чтобы уберечь их от «расизма» и «культурной апроприации», пишет ведущий Daily Wire Майкл Ноулз. Как отмечает Ноулз, такая мотивация — это полная бессмыслица, ведь слишком рьяная борьба с присвоением чужой культуры в конечном счёте вредит только этой культуре.

И раз уж мы заговорили о «Покахонтас» и о нашей тягомотной расовой политике: сервис  Disney+ собрался запретить просмотр классических картин для самых молодых зрителей — детей младше семи, то есть как раз тех, кто продукцию студии «Дисней» и смотрит. В списке картин, попавших под запрет, — «Дамбо», «Питер Пэн», «Швейцарская семья Робинзонов» и «Коты-аристократы». Все они теперь недоступны для пользователей стримингового сервиса Disney+ самого младшего возраста. 

«Но из-за чего это всё?» — спросите вы. А из-за того, что картины политически некорректны, из-за «расизма». Вот, например, почему вашему ребёнку нельзя теперь посмотреть на Disney+ «Питера Пэна», я цитирую: «Картина изображает базирующийся на стереотипах портрет коренных американцев, не отражающий ни разнообразие различных коренных народов, ни их аутентичные культурные традиции. В мультфильме они говорят на нечленораздельном языке, а кроме того, их называют «краснокожими», а это — оскорбительное слово». (В сторону.) Ну, оскорбительное, по мнению белых либералов; сами индейцы его оскорбительным не находят. «Питер и Пропащие мальчишки участвуют в танце, будучи при этом облачёнными в головные уборы и другие утрированные атрибуты коренных американцев, что представляет собой форму издевательства над культурой и символикой коренных народов и её апроприации». 

Всё это ерунда и полная бессмыслица. Культура требует апроприации: если человек хочет стать культурным, ему необходимо апроприировать или усвоить различные аспекты культуры — необходимо вести себя и разговаривать определённым образом, а также развивать или культивировать — да, это от того же корня, что и слово «культура» — определённые вкусы. 

Я, как и всегда, попытаюсь это разъяснить как можно менее провокационно. Я итальянец, и я очень хорошо представляю себе, какие стереотипы существуют об итальянцах: мы любим лазанью, мы общаемся при помощи рук — как видите, это я прямо сейчас и делаю, — в общем, у нас есть набор определённых стереотипов, присущих нашей культуре. Но если я все эти стереотипы удалю, если я уберу и лазанью, и пиццу, и «облико морале», и язык жестов, и всё остальное, устраню все физические характеристики, потому что не хочу показать себя расистом или допустить культурную апроприацию, я просто сотру всю культуру — то есть, как это ни иронично, сделаю то, чего леваки, как они утверждают, как раз хотят избежать. Ведь леваки осуждают консерваторов и за то, что мы апроприируем культуру, и за то, что мы этого не делаем и культуру стираем. Получается сценарий «Куда ни кинь, везде клин». Но мы тем не менее поддаёмся на подобное, потому что так боимся, что нас нарекут расистами или как-нибудь ещё.  

А этого ведь делать не надо. Расизм — это плохо, потому что он является посягательством на человеческое достоинство. Вот почему мы должны его избегать. Вот и всё, усвоили, запомнили, и достаточно — и больше не надо печься о том, что эти циники, идиоты и зловредные политиканы про вас думают. 

Дата публикации 27 января 2021 года.



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