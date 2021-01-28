Он лишь был самим собой – FP объяснил, почему американцам не стоит винить Россию за Трампа

28.01.2021, 18:12, Новости дня

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Американцам стоит избегать соблазна перекладывать вину за действия Дональда Трампа на Россию, так как экс-президент лишь вскрыл недостатки американской системы, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, чтобы посеять раздор, Трампу было необязательно быть клевретом Путина — ему достаточно было быть самим собой, «телеавтократом» со склонностью ко лжи.



Reuters

По мере продвижения расследования беспорядков в вашингтонском Капитолии в сознании многих людей РФ становится всё более заметным фрагментом этой мозаики; более того, кое-кто утверждает, что русские участвовали в штурме напрямую. И это совсем неудивительно — причём не только по той причине, что на протяжении долгого времени передовицы газет пестрели новостями о расследовании связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, пишет Foreign Policy.

Однако попытки свалить вину за события 6 января на Россию или же стремление изобразить дело так, будто Трампом управляла Москва, могут повести американцев по ложному пути, помешав им проанализировать недостатки собственной системы.

Очевидно, продолжает журнал, что, взломав национальный комитет Демократической партии, российская разведка сыграла определённую роль в выборах 2016 года. Однако истина заключается в том, что избрание нарцисса с реалити-шоу с патологической склонностью к очковтирательству — это настолько по-американски, насколько это вообще возможно. То же самое касается и показного беззастенчивого расизма Трампа. «Кто-то действительно удивлён тем, что в Америке — стране, где корни расизма уходят глубоко в историю, — человек, который перед выборами умасливал сторонников превосходства белой расы, зашёл настолько далеко?» — задаётся вопросом издание.

Надо отметить, что клан Трампа уже давно напоминает разномастных постсоветских диктаторов и их припевал. Агрессивная пошлость, правовой нигилизм, откровенная коррупция и менталитет гопника — сходство просто поразительное.

Однако Трампу необязательно быть клевретом президента РФ Владимира Путина, чтобы претворять в жизнь его мечту — мечту о деморализованных, разлаженных Соединённых Штатах. «Трампу нужно было всего ничего: быть самим собой — тщеславным и жестоким человеком, непригодным к государственной службе», — полагает журнал.

Даже когда кульминацией тщеславия Трампа стал штурм Капитолия, и тот был в восторге от него, так как действия сторонников подпитывали его эго, некоторые люди по-прежнему настаивали, что в беспорядках виновата Россия.

Дела явно не поправляло то обстоятельство, что женщина по имени Райли Джун Уильямс, которая штурмовала Капитолий плечом к плечу с другими сторонниками Трампа, рассказала своим друзьям, что планирует продать русским ноутбук, украденный из офиса Нэнси Пелоси. Это заявление может показаться выдумкой или грёзами юноши, косящего под революционера, — и оно, естественно, взбудоражило интернет. «Однако в век слетевших с катушек русских хакеров разве можно винить интернет в том, что он взбудоражился?» — задаётся вопросом Foreign Policy.

Тем не менее одержимость Россией, в конечном счёте, — это отвлекающий манёвр, попытка отвлечься от общей любви к тайным заговорам и неспособности привлечь богачей к ответу. И неудачный переворот Трампа 6 января прошёл по тем же самым, абсолютно американским шаблонам, что и его предвыборная кампания и президентский срок.

Это был спектакль для человека, который любит спектакли и призывает своих сторонников в них поучаствовать. Это столкновение мира соцсетей с холодным, неумолимым и реальным законом. Это спектакль с участием юродивых экстремистов и предателей, который идеально отражает тот факт, что Трамп предан лишь собственному эго. Во многих отношениях этот спектакль вышел таким же аляповатым и отвратным, как и любимые золотые интерьеры Трампа. Теории заговора, которые овладели умами митингующих, родились не в застенках ФСБ или ГРУ; скорее их выдумали порнографы с Филиппин и растиражировали действующие члены конгресса.

Когда бунтовщики радостно вели прямую трансляцию штурма и выкладывали снимки, они занимались этим, исходя из альтернативной реальности Трампа. С юридической точки зрения — это глупость, однако такое поведение отчётливо говорит о том, насколько близко к душе им пришлась любовь Трампа к славе. Они хотели, чтобы их видели. Скрывать лица было бы бессмысленно. Нельзя получить лайки и комментарии, оставаясь инкогнито, — и в таком случае, разумеется, нельзя подражать своему идолу-нарциссу.

Штурмующие конгресс не верили, что им придётся ответить за содеянное — потому что сам Трамп за него никогда не отвечал: вспомнить только, сколько раз он с лёгкостью выходил сухим из воды; ответственности не предусматривают и сценарии дешёвых реалити-шоу. Толпы сотрудников ФБР, которые постучались к ним в дверь, в их планы явно не входили — не так должна была закончиться их история, когда Трамп бросил их на произвол судьбы.

Что может быть более американским, более смахивающим на «Великого Гэтсби»? Безрассудный богатый человек занимается подстрекательством к насилию, а затем, перефразируя Скотта Фицджеральда, «прячется за своими деньгами». «К тому времени, когда пешка понимает, что она пешка, становится уже слишком поздно», — констатирует Foreign Policy.

В реальности Москва всегда будет пытаться воспользоваться беспорядками в США. РФ уже давно эксплуатирует тему жестокого американского расизма. Путин воспользовался Трампом и намеревается извлекать плоды из разногласий, которые разжёг экс-президент. Штурм Капитолия лил воду на мельницу российских пропагандистов, даже если те не имели к нему никакого отношения. Победа Байдена ознаменовала собой новое начало, однако РФ не перестанет враждебно смотреть на Америку просто так. Именно поэтому осмотрительность США явно не помешает.

Вместе с тем, США не смогут устранить ущерб, нанесённый Трампом, сваливая вину на Россию каждый раз, когда что-то идёт не так. Вместо этого стоит подумать о сходстве элит двух стран: Трамп напоминает постсоветского диктатора, потому что коррумпированные, богатые нигилисты, как правило, смотрят на жизнь одинаково. Власть им нужна ради власти, а сами они рассматривают национальное государство просто как кубышку, откуда они и их семьи могут сколько угодно выкачивать ресурсы.

«Избрав Байдена, Соединённые Штаты объявили о своей готовности, по крайней мере в краткосрочной перспективе, идти другим путём. Другие страны оказались не столь удачливы, и подобного выбора им не предоставили. Однако, по большому счёту, мирный процесс передачи власти оказался куда более ранимой традицией, чем полагали американцы. Поиск козлов отпущения за рубежом вместо нейтрализации внутренних противников не решит эту проблему», — подытоживает Foreign Policy.