 

Игорь Суркис рассказал, как играл в карты с Ахметовым

28.01.2021, 16:32, Новости дня
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Президент футбольного клуба “Динамо” (Киев) Игорь Суркис в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сообщил, что играл в карты с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

“Было пару раз. Ну, было, что в какую-то игру выиграл я, а потом ему проиграл”, – сказал Суркис.

По его словам, он умеет играть в такие карточные игры, как преферанс, деберц.

“Я играю во все коммерческие игры, в которые играли в мои годы. Если кто-то желает поиграть – пожалуйста. Научить кого-то – пожалуйста. …Я много выигрывал и много проигрывал”, – объяснил президент “Динамо”.

Суркис утверждает, что не помнит самого большого выигрыша и самого крупного проигрыша.

“Такие вещи надо забывать. Потому что нервная система будет плохо работать”, – считает он.

Президент “Динамо” рассказал, что в карты в свое время любил играть отец, сам будущий бизнесмен тоже играл.

“У нас такой стол был во дворе, где старшие ребята играли в карты. И было принято так: если ты проиграл что-то сегодня, ты должен отдать сегодня. Ты не можешь отдать завтра. Я говорю как оно есть. И понимание о том, что если ты дал слово, ты его должен выполнить, – оно передалось по генам где-то”, – подчеркнул Суркис.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

По данным украинского Forbes, братья Игорь и Григорий Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

Ахметов возглавляет рейтинг с состоянием, которое оценивается изданием в $2,8 млрд.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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