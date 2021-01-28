 

Эсминец США USS Porter направляется в Черное море

28.01.2021, 14:44, Новости дня
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Американский эсминец USS Porter направляется к Черному морю. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Шестого флота США на своей странице в Twitter.

“USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров”, – говорится в сообщении.

BREAKING: #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021

Последний раз USS Porter заходил в Черное море в апреле 2020 года.

24 января ракетный эсминец USS Donald Cook с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke (DDG 75) зашел в Черное море в рамках первых совместных морских и воздушных учений военно-морских сил США и воздушного командования НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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