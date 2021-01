Эсминец США USS Porter направляется в Черное море

28.01.2021, 14:44, Новости дня

Американский эсминец USS Porter направляется к Черному морю. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Шестого флота США на своей странице в Twitter.

“USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров”, – говорится в сообщении.

Последний раз USS Porter заходил в Черное море в апреле 2020 года.

24 января ракетный эсминец USS Donald Cook с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke (DDG 75) зашел в Черное море в рамках первых совместных морских и воздушных учений военно-морских сил США и воздушного командования НАТО.

