 

На Колыме запущен комплекс для изучения ионосферы

28.01.2021, 14:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Изучением текущего состояния ионосферы над Северным полушарием займутся специалисты нового научного комплекса, открытого в Магаданской области. Как поясняют эксперты, собранная ими информация будет востребована космической отраслью. Особенно она нужна для работы космодрома Восточный.

Также отмечено, что это самый северный научный комплекс такого типа в России. Поэтому при строительстве зданий пришлось учитывать суровые зимы на Колыме, использовать специальный бетон и защищать от морозов дорогостоящее оборудование.

Основная функция – это исследовать степень рассеивания радиоволн, которые направляются в космос. Показатели напрямую зависят от текущего состояния ионосферы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / «Сделает снова великим»… Китай – Пекин предпочёл бы видеть в Белом доме ТрампаС

27.10 / Трамп уверен, что режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном соблюдается

16.07 / Помпео назвал «историю» о «сговоре» РФ с талибами неточной

09.08 / Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE превратили в Maybach с элементами AMG

13.12 / BioNTech предсказала успех в борьбе с коронавирусом в 2021 году

31.12 / 51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье

13.10 / В Москве решили повысить прожиточный минимум для пенсионеров

23.01 / В Черное море зашел эсминец США «Дональд Кук»

26.08 / Клинтон призвала Байдена не признавать поражения «ни при каких обстоятельствах»

24.12 / Степанов рассказал о сроках масштабной вакцинации украинцев от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска