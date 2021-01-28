На Колыме запущен комплекс для изучения ионосферы

28.01.2021, 14:40, Новости дня

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Изучением текущего состояния ионосферы над Северным полушарием займутся специалисты нового научного комплекса, открытого в Магаданской области. Как поясняют эксперты, собранная ими информация будет востребована космической отраслью. Особенно она нужна для работы космодрома Восточный.

Также отмечено, что это самый северный научный комплекс такого типа в России. Поэтому при строительстве зданий пришлось учитывать суровые зимы на Колыме, использовать специальный бетон и защищать от морозов дорогостоящее оборудование.

Основная функция – это исследовать степень рассеивания радиоволн, которые направляются в космос. Показатели напрямую зависят от текущего состояния ионосферы.