 

В операционной системе iOS 14.4 исправят критическую уязвимость

28.01.2021, 14:40, Новости дня
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Специалисты из компании Apple внесли исправления в операционную систему iOS 14.4 и обещают вскоре выпустить соответствующий пакет обновлений ПО. Ранее стало известно, что в данной операционке найдена критическая ошибка, из-за которой появилась серьезная уязвимость.

Напомним, что данная версия ОС доступна для всех смартфонов и планшетов, поддерживаемых в данный момент компанией Apple. Особенностью 14.4 является возможность для устройств, на которые остановлена система, распознавать QR-коды любого размера.

Также разработчики позаботились о защите пользователей от слежки. В случае внешнего вмешательства гаджет уведомляет пользователя о возникшей проблеме. Также здесь легко менять настройки Bluetooth.



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