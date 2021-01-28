В Минздраве заявили, что человек после вакцинации может быть носителем коронавируса

28.01.2021, 14:08, Новости дня

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Человек, который прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, может остаться ее носителем и поэтому должен соблюдать меры профилактики, сообщил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов.

«Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. <…> Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но может быть вот этим временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные меры противоэпидемические, чтобы не заразить других», – передает ТАСС слова Лиознова.

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