Московская полиция предостерегла от участия в незаконной акции 31 января

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28.01.2021, 14:08, Новости дня
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Полиция Москвы призвала жителей города и гостей не участвовать в несанкционированной акции 31 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там пояснили, что попытки вести несогласованное публичное мероприятие, а также провокации со стороны участников акции будут расценены как угроза общественному порядку и пресечены. Нарушителей привлекут к ответственности.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях 31 января.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.



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