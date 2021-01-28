Французы испытали космический йодный двигатель

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28.01.2021, 13:46, Новости дня
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Йодный двигатель ThrustMe, разработанный французскими специалистами, был установлен на спутник CubeSat 12U, который находится на земной орбите с ноября прошлого года. Агрегат необходим для замедления космического аппарата перед входом в атмосферу.

По словам специалистов, наличие такого двигателя на каждом орбитальном аппарате существенно снизит количество космического мусора. Как только у очередного спутника закончится срок эксплуатации, его заставят сгореть в атмосфере.

Предыдущие модели аналогичных двигателей работали на ксеноне или крептоне. Но, в отличие от йода, это очень дорогое топливо, и оно требует особых условий хранения. Таким образом, французские ученые создали модель силового агрегата следующего поколения.



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