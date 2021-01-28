Компания SpaceX совершила рекордный запуск спутников

28.01.2021, 13:46, Новости дня

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Компания SpaceX установила очередной рекорд в области космонавтики. При помощи одной ракеты она вывела на орбиту сразу 143 спутника. Общий вес полезного груза составит 5 тонн.

Для запуска использовалась ракета Falcon 9, сообщают СМИ. Также стало известно, что из общего количества спутников только десять принадлежали к системе Starlink. Остальные же – довольно-таки разношерстная «компания» из государственных и коммерческих аппаратов.

По словам экспертов, Илон Маск продолжает поражать своими достижениями. Его компания SpaceX не в теории, а на практике подтвердила тот факт, что частный бизнес быстрее развивает даже такие сложные сферы деятельности, как космическая отрасль, оставляя позади громоздкие государственные агентства.