На выплату пособий выделили 69 млрд рублей

28.01.2021, 13:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство выделит Фонду социального страхования (ФСС) 69 млрд рублей на выплату различных пособий, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме», – передает ТАСС слова Мишустина.

В повестке заседания правительства, отметил он, также вопросы совершенствования взаимодействия органов власти и граждан. «Получение пособий, услуг и документов должно быть простым и удобным», – подчеркнул премьер-министр.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как работает антикризисное правительство Мишустина.