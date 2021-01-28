В ОНК рассказали об условиях содержания задержанного за участие в беспорядках тиктокера

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28.01.2021, 13:14, Новости дня
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Подозреваемый в нападении на автомобиль силовиков во время незаконной акции в Москве тиктокер Константин Лакеев содержится в трехместной камере изолятора временного содержания на Петровке, сообщили в ОНК Москвы.

«Лакеев рассказал, что в ИВС его поместили сегодня ночью, а до этого он две ночи провел, как он утверждает, «на стульчике в Следственном комитете», еду приносил адвокат», – сообщили RT в комиссии.

Блогер не жаловался на условия содержания. Лакеев сидит с двумя соседями. «Один подозревается в разбое, другой – в преступлении, связанном с наркотиками. Лакеев сказал, что сегодня (28 января в 16.00) суд должен избрать ему меру пресечения», – уточнили в ОНК.

Напомним, Лакеев извинился перед госслужащими и полицейскими за то, что напал на автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января.

На акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, подбегавшие люди ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль ФСБ задержали.



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