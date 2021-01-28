Игорь Суркис: Сейчас бюджет “Динамо” составляет $25–30 млн в год

28.01.2021, 12:56, Новости дня

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Бюджет киевского футбольного клуба “Динамо” составляет десятки миллионов долларов в год. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сообщил президент “Динамо” Игорь Суркис.

“Когда мы [тренировавшему команду в 2012–2014 годах Олегу] Блохину покупали футболистов, мы миллионов на 60–70 купили футболистов в одно трансферное окно. (…) Был такой бюджет. Сейчас он составляет $25–30 млн. И это нормально. Опять-таки, соответственно тому, что у нас играет очень много своей молодежи”, – сказал он.

Президент “Динамо” отметил, что в отличие от болельщиков английского “Челси” фаны киевской команды не стоят в очередях за сувенирной продукцией.

“В нашем клубном магазине на стадионе “Динамо” можно пройти и следы мышей посмотреть. Но зато все кричат: “Мы так поддерживаем “Динамо”, мы так болеем, мы так любим…” Это все пустые слова”, – заявил Суркис.

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Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства. В начале 1990-х занялся бизнесом. В 1990–1994 годах был директором коммерческого центра компании “Динамо-Атлантик”, затем в течение четырех лет – ее генеральным директором. В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК “Динамо” (Киев).

Старший брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от “Оппозиционный платформы – За жизнь”.

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

“Динамо” лидирует в украинской Премьер-лиге сезона 2020/2021.

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