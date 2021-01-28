 

Игорь Суркис: Сейчас бюджет “Динамо” составляет $25–30 млн в год

28.01.2021, 12:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бюджет киевского футбольного клуба “Динамо” составляет десятки миллионов долларов в год. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сообщил президент “Динамо” Игорь Суркис.

“Когда мы [тренировавшему команду в 2012–2014 годах Олегу] Блохину покупали футболистов, мы миллионов на 60–70 купили футболистов в одно трансферное окно. (…) Был такой бюджет. Сейчас он составляет $25–30 млн. И это нормально. Опять-таки, соответственно тому, что у нас играет очень много своей молодежи”, – сказал он.

Президент “Динамо” отметил, что в отличие от болельщиков английского “Челси” фаны киевской команды не стоят в очередях за сувенирной продукцией.

“В нашем клубном магазине на стадионе “Динамо” можно пройти и следы мышей посмотреть. Но зато все кричат: “Мы так поддерживаем “Динамо”, мы так болеем, мы так любим…” Это все пустые слова”, – заявил Суркис.

Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Игорь Суркис родился в 1958 году в Киеве. В 1981 году окончил Киевский институт народного хозяйства. В начале 1990-х занялся бизнесом. В 1990–1994 годах был директором коммерческого центра компании “Динамо-Атлантик”, затем в течение четырех лет – ее генеральным директором. В 1998 году Суркис стал первым вице-президентом, а в 2002 году – президентом ФК “Динамо” (Киев). 

Старший брат Игоря Суркиса – Григорий Суркис – бизнесмен, народный депутат от “Оппозиционный платформы – За жизнь”. 

По данным украинского Forbes, братья Суркисы входят в топ-100 самых богатых украинцев. С состоянием $285 млн они занимают 31-е место в рейтинге.

“Динамо” лидирует в украинской Премьер-лиге сезона 2020/2021.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / В Европе отреагировали на убийство людей в Ницце

18.11 / Байден – отказ Трампа от сотрудничества в переходный период приведёт к новым жертвам COVID-19

01.10 / На Украине предложили закупить вакцину от COVID у России

20.11 / Димопулос показала, как выглядит на неудачных снимках

21.10 / Число случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

14.07 / Американский F-16 Viper разбился при посадке в Нью-Мексико

15.10 / Twitter подверг цензуре статью о коррупированном Байдене, а после признал неправоту

30.06 / Эстония продлила запрет на авиасообщение с Россией

09.09 / Российская вакцина от COVID-19: изобретение века или пиар-кампания?

06.11 / Петербургский офицер через суд добился права носить бороду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска