У депутата Госдумы от “Единой России” изъяли активы на 38 млрд руб.

28.01.2021, 11:08, Новости дня

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Замоскворецкий райсуд Москвы обратил в пользу государства Россия активы депутата Государственной думы от “Единой России” Сергея Сопчука. Об этом 27 января сообщил “Коммерсантъ”.

По данным издания, речь идет об ООО “Терней золото”, которое в числе прочего занимается добычей золота и серебра, и активах общей стоимостью около 38 млрд руб.

Иск в суд подала Генпрокуратура РФ, которая считает, что Сопчук, став депутатом, незаконно занимался коммерческой деятельностью, фиктивно передав акции компании своей сестре.

Сам Сопчук в судебном разбирательстве не участвовал. Адвокаты объяснили, что он не может быть ответчиком, “так как ему не принадлежат доли в уставном капитале”.

“РИА Новости” утверждают, что решение суд в Москве принял 23 декабря 2020 года. В доход государству передали 99,23% акций компании “Терней золото”.

Сопчук заявил РБК, что намерен оспаривать решение суда в вышестоящих инстанциях. По его словам, закон он не нарушал.

Сопчуку 56 лет, в Госдуму он избран от Приморского края РФ. В полномочия вступил в сентябре 2016 года.

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