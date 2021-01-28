 

У депутата Госдумы от “Единой России” изъяли активы на 38 млрд руб.

28.01.2021, 11:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Замоскворецкий райсуд Москвы обратил в пользу государства Россия активы депутата Государственной думы от “Единой России” Сергея Сопчука. Об этом 27 января сообщил “Коммерсантъ”.

По данным издания, речь идет об ООО “Терней золото”, которое в числе прочего занимается добычей золота и серебра, и активах общей стоимостью около 38 млрд руб.

Иск в суд подала Генпрокуратура РФ, которая считает, что Сопчук, став депутатом, незаконно занимался коммерческой деятельностью, фиктивно передав акции компании своей сестре.

Сам Сопчук в судебном разбирательстве не участвовал. Адвокаты объяснили, что он не может быть ответчиком, “так как ему не принадлежат доли в уставном капитале”.

“РИА Новости” утверждают, что решение суд в Москве принял 23 декабря 2020 года. В доход государству передали 99,23% акций компании “Терней золото”.

Сопчук заявил РБК, что намерен оспаривать решение суда в вышестоящих инстанциях. По его словам, закон он не нарушал.

Сопчуку 56 лет, в Госдуму он избран от Приморского края РФ. В полномочия вступил в сентябре 2016 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Гончарук: Я честно сказал Авакову, что был против его назначения министром внутренних дел

11.08 / В РФ призвали не допустить смены стратегии отношений с Белоруссией

09.08 / Пентагон подчеркнул переброску войск США в Европе ближе к границам России

04.01 / Страны ОПЕК+ не договорились об уровне добычи нефти в феврале

06.08 / Соловьев оценил заявление Лукашенко о «нытье, писке и крике» в связи с задержанием россиян

09.08 / Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 220

03.10 / Компания AMD прекращает выпуск видеокарты Radeon RX 5700

08.01 / Жизненные принципы основателя брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи»

01.12 / Косачев пообещал ответные действия на активность НАТО в Черном море

13.08 / В небе над Вирджинией обстреляли вертолет, ранен пилот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска